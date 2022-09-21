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Общество21 сентября 2022 14:58

За прошедшую неделю в Ростовской области ОРВИ подхватили 25,5 тысячи человек

На территории региона продолжается прививочная кампания
Лейла МИРИШОВА
Всего вакцинацию от гриппа сделали 345 529 жителей Дона

Всего вакцинацию от гриппа сделали 345 529 жителей Дона

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области за минувшую неделю ОРВИ заболели 25,5 тысячи человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По информации ведомства, с 12 по 18 сентября показатель заболеваемости респираторным вирусом был выше нормы на 13,4%. На территории области каждую день проводится мониторинг. За это время было выявлено 11 случаев негриппозной этиологии, из которых девять - риновирус, один случай бокавирусом и один коронавирус.

В регионе продолжается прививочная компания. Всего вакцинацию от гриппа сделали 345 529 жителей Дона.

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Прививки все желающие могут сделать в мобильных пунктах или в поликлиниках (подробности)