За прошедшую неделю в Ростовской области ОРВИ подхватили 25,5 тысячи человек

Всего вакцинацию от гриппа сделали 345 529 жителей Дона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области за минувшую неделю ОРВИ заболели 25,5 тысячи человек. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По информации ведомства, с 12 по 18 сентября показатель заболеваемости респираторным вирусом был выше нормы на 13,4%. На территории области каждую день проводится мониторинг. За это время было выявлено 11 случаев негриппозной этиологии, из которых девять - риновирус, один случай бокавирусом и один коронавирус.

В регионе продолжается прививочная компания. Всего вакцинацию от гриппа сделали 345 529 жителей Дона.

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