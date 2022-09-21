Из-за ремонта насосной станции часть ростовчан останется без холодной воды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове часть местных жителей останется без холодной воды из-за ремонта водопроводной насосной станции, которая находится на улице Днепропетровской. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Водоснабжение будет отсутствовать в домах в п. Туполева, ДНТ «Восток», СТ «Лесовод». А также в коттеджных поселках «Жемчужный», «Изумрудный», «Изумрудный-2» и на рынке «Атлант».

- Жителей просят запастись водой. Ресурсоснабжающая организация приносит извинения потребителям за неудобства, - отмечается в сообщении.

Узнать о ходе работ и о том, к которому часу дадут воду, можно по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

Узнать, когда точно вернется подача воды, можно по телефону: 8 (863) 283-17-17.

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Отключения запланированы на 15 сентября.