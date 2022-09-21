На «Учителе года России» Ростовскую область представит преподаватель из Аксая

Испытания первого тура пройдут с 22 по 27 сентября. Фото: пресс-служба донского правительства.

В заключительном этапе конкурса «Учитель года России» в Тюмени Ростовскую область представит преподаватель Аксайской школы № 2 Виктория Бобылева, сообщает пресс-служба донского Минобразования.

Примечательно, что учитель русского языка и литературы стала победителем конкурса «Учитель года Дона». Теперь она с 22 по 27 сентября поборется за первенство на федеральном уровне. 15 лауреатов определятся по итогам первого тура. Им предстоят испытания второго тура: мастер-класс, на котором они продемонстрируют персональные профессиональные техники, имеющие практическую эффективность. Затем лауреатам предстоит ответить на «Вопрос учителю года».

По итогам этих испытаний будут определены пять призеров, которые отправятся в Москву и 3 октября примут участие в третьем туре заключительного этапа. Имя победителя объявят 5 октября.

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