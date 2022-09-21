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Общество21 сентября 2022 16:16

В Ростове организовали восемь призывных комиссий по частичной мобилизации

Их возглавили главы районных администраций.
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове организовали восемь призывных комиссий по частичной мобилизации.

В Ростове организовали восемь призывных комиссий по частичной мобилизации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко сообщил, что в городе уже приступили к исполнению Указа Президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Работа ведется совместно с военными комиссариатами донской столицы

- В городе организованы восемь призывных комиссий по частичной мобилизации, - написал сити-менеджер.

Комиссии были возглавлены главами администраций районов города.

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