Четверо детей пострадали в аварии на трассе под Ростовом. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области перевернулась иномарка. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в среду, 21 сентября, около половины четвертого вечера на трассе «г. Волгодонск - с. Дубовское». По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Ford Mondeo, выполняя обгон, не справился с управлением и съехал на обочину, где машина перевернулась.

В результате аварии пострадал сам водитель, а также его 35-летний пассажир. Кроме того, травмы получили и четверо детей: семнадцати, четырнадцати, семи и трех лет.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области перевернулась иномарка с четырьмя подростками, два человека погибли.

Еще двое получили травмы.