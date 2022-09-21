МЧС: Пожар в многоквартирном доме в Азове ликвидирован

Пожар охватил площадь 30 квадратных метров в квартире на третьем этаже. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Азове Ростовской области ликвидирован пожар в многоквартирном доме, из которого были эвакуированы 87 человек. Подробности сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.

- В 19.10 было ликвидировано открытое горение, а в 19.41 — ликвидация огня, - уточнили время спасатели.

Напомним, о пожаре в четырехэтажном многоквартирном доме на улице Московской, 61, в Азове экстренным службам стало известно в 18.15. На место выехали 39 огнеборцев, было задействовано 14 единиц техники.

Очаг возгорания площадью 30 квадратных метров оказался в квартире на третьем этаже. Пожарные эвакуировали из дома 87 человек, при этом пришлось спасать четверых, а двое пострадали, но от медицинской помощи отказались.

Причину возгорания еще предстоит выяснить.

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