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Происшествия21 сентября 2022 17:36

Донская прокуратура проводит проверку по факту пожара в Азове

На место прибыл азовский прокурор
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Донская прокуратура проводит проверку по факту пожара в Азове.

Донская прокуратура проводит проверку по факту пожара в Азове.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Донская прокуратура начала проверку по факту пожара в азовской многоэтажке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В среду, 21 сентября, года в одной из квартир жилого дома на улице Московской произошел пожар. Прибывшие к месту происшествия спасатели незамедлительно эвакуировали жильцов. К месту происшествия прибыл азовский межрайонный прокурор Владимир Рымашевский.

- Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, - отмечается в сообщении.

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С заявлениями в ведомство обратился Росздравнадзор.