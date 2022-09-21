Донская прокуратура проводит проверку по факту пожара в Азове. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Донская прокуратура начала проверку по факту пожара в азовской многоэтажке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В среду, 21 сентября, года в одной из квартир жилого дома на улице Московской произошел пожар. Прибывшие к месту происшествия спасатели незамедлительно эвакуировали жильцов. К месту происшествия прибыл азовский межрайонный прокурор Владимир Рымашевский.

- Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, - отмечается в сообщении.

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С заявлениями в ведомство обратился Росздравнадзор.