Донская прокуратура проводит проверку по факту пожара в Азове.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Донская прокуратура начала проверку по факту пожара в азовской многоэтажке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В среду, 21 сентября, года в одной из квартир жилого дома на улице Московской произошел пожар. Прибывшие к месту происшествия спасатели незамедлительно эвакуировали жильцов. К месту происшествия прибыл азовский межрайонный прокурор Владимир Рымашевский.
- Прокуратурой проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, - отмечается в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области прокуратура проверит информацию о вреде вакцинации.
С заявлениями в ведомство обратился Росздравнадзор.