В Ростовской области в аварии на трассе пострадали четверо детей

В Ростовской области скончалась пассажирка перевернувшейся на трассе иномарки. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области скончалась 35-летняя женщина, пострадавшая в аварии на трассе под Ростовом. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Авария произошла днем на трассе «г. Волгодонск - с. Дубовское». Супруг погибшей пытался выполнить обгон, но не справился с управлением и автомобиль перевернулся. На момент аварии в машине находились еще четверо детей.

Все пассажиры и водитель получили травмы и были госпитализированы медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Травмы жены водителя оказались несовместимыми с жизнью и к вечеру она скончалась.

- Полиция занимается установкой обстоятельств аварии, - отмечается в сообщении ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четверо детей пострадали в аварии на трассе под Ростовом.

Также травмы получили водитель и пассажир иномарки.