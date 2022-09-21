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Происшествия21 сентября 2022 18:56

Спасатели опубликовали фотографии с места пожара в Азове

Было эвакуировано 87 человек
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Спасатели опубликовали фотографии с места пожара в Азове. Фото: ГУ МЧС по РО.

Спасатели опубликовали фотографии с места пожара в Азове. Фото: ГУ МЧС по РО.

Донские спасатели опубликовали фотографии с места пожара в Азове. Снимки опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Напомним, что огонь на третьем этаже азовской многоэтажки на улице Московской вспыхнул около 18:15. К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 30 квадратных метров помещения.

Было эвакуировано 87 человек. Фото: ГУ МЧС по РО.

Было эвакуировано 87 человек. Фото: ГУ МЧС по РО.

Спасатели оперативно эвакуировали 87 жильцов. Также спасли четверых человек, а еще двое пострадали, им оказали помощь медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- Для тушения пожара привлекались 39 человек личного состава и 14 единиц техники, - отмечалось в сообщении.

Пламенем было охвачено 30 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по РО.

Пламенем было охвачено 30 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по РО.

В 19:10 было ликвидировано открытое горение, а в 19:41 пожар был полностью потушен.

В 19:41 пожар был полностью потушен. Фото: ГУ МЧС по РО.

В 19:41 пожар был полностью потушен. Фото: ГУ МЧС по РО.

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