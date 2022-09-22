Донские чиновники и политики проинформировали о частичной мобилизации

Донские чиновники и политики высказали свое мнение о частичной мобилизации.
Фото: Виталий ТИМКИВ
На Дону чиновники и политики в своих телеграм-каналах поделились своим мнением о частичной мобилизации.
Депутат госдумы Екатерина Стенякина после выступления президента записалась на сестринские курсы.
- Сегодня записалась на курсы сестринского дела. Приняла это решение сразу же после обращения Президента. Я просто не могу оставаться в стороне от того, что происходит. И буду стараться всеми силами помочь моей стране и тем, кто стал на ее защиту! - написала депутат.
Ее коллега Антон Гетта высказался, что он даже сам готов отправиться на фронт, так как сам является офицером запаса.
- Полностью поддерживаю частичную мобилизацию. От того, что происходит сейчас, зависит будущее нашей страны, наших детей и внуков. Предвосхищая вопрос «А сам готов?» – готов! Лично готов защищать свою семью, свою страну, Родину, так как сам являюсь офицером запаса, - написал Антон Гетта.
Губернатор Василий Голубев заявил, что возглавит призывную комиссию. Сейчас работа уже развернута в полном объеме.
- В Ростовской области во взаимодействии с органами муниципальной власти в полном объеме развернута работа по оказанию содействия военным комиссариатам в проведении частичной мобилизации граждан, - отметил глава региона.
Глава городской администрации Алексей Логвиненко также заявил, что в Ростове идет работа по частичной мобилизации.
- В городе организованы 8 призывных комиссий по частичной мобилизации. Возглавили их главы администраций районов города, - написал сити-менеджер.
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