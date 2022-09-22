В Ростове в столкновении двух иномарок пострадал один из водителей. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове случилась авария с участием двух иномарок. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 21 сентября, около семи часов вечера в районе дома №1/1 на Рабочей площади. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля Kia Soul не уступил дорогу автомобилю Daewoo Nexia под управлением 21-летнего шофера, который ехал по главной дороге. В результате этого произошло столкновение. В аварии пострадал водитель автомобиля Daewoo Nexia.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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По словам очевидцев, легковушка вылетела со встречной полосы.