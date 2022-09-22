В Ростовской области обнаружили 500 квадратных метров амброзии

По факту нарушений собственникам земельных участков объявлены предостережения о недопустимости нарушения. Фото: предоставлено ЮНЦ РАН.

На территории города Таганрога Ростовской области в сентябре был выявлен очаг амброзии полыннолистной. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Ростовской области.

Было установлено, что собственниками земельных участков не проведены или проведены не в полном объеме мероприятия по локализации и ликвидации очагов амброзии полыннолистной на территории Таганрога. Общая площадь очагов амброзии составила 500 квадратных метров. Сейчас по факту нарушений собственникам земельных участков объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Таким образом, были приняты меры по стимулированию добросовестного соблюдения обязательных требований путем проведения профилактических мероприятий.

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