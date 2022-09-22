В Таганроге на территории промзоны сгорела хозпостройка

Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Фото: Иван Макеев

В Таганроге сгорела хозпостройка. Происшествие случилось утром 21 сентября на улице Спортивной, 17а.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, хозяйственная постройка загорелась в промышленной зоне. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. На месте происшествия работали шесть спасателей и две спецмашины.

Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. К счастью, обошлось без пострадавших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что известно о погибших при пожаре в частном доме в Ростовской области

Огнем было охвачено 70 квадратных метров строения.

(Подробности)