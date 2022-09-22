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Происшествия22 сентября 2022 7:31

В Таганроге на территории промзоны сгорела хозпостройка

Пламя за считанные минуты охватило строение
Лейла МИРИШОВА
Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Фото: Иван Макеев

В Таганроге сгорела хозпостройка. Происшествие случилось утром 21 сентября на улице Спортивной, 17а.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, хозяйственная постройка загорелась в промышленной зоне. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. На месте происшествия работали шесть спасателей и две спецмашины.

Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Огнем было охвачено 70 квадратных метров строения.

(Подробности)