В Таганроге на территории промзоны сгорела хозпостройка

Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.
Фото: Иван Макеев
В Таганроге сгорела хозпостройка. Происшествие случилось утром 21 сентября на улице Спортивной, 17а.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, хозяйственная постройка загорелась в промышленной зоне. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. На месте происшествия работали шесть спасателей и две спецмашины.
Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. К счастью, обошлось без пострадавших.
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Огнем было охвачено 70 квадратных метров строения.