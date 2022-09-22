Два пенсионера пострадали в Новочеркасске после аварии на Харьковском шоссе

Столкнулись «ВАЗ-21099» и Toyota Corolla. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Новочеркасске на Харьковском шоссе в аварии пострадали пожилые мужчина и женщина - 76-летний водитель иномарки и 72-летняя пассажирка «ВАЗа». Об этом 22 сентября рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Известно, что сам несчастный случай произошел вчера вечером, около 16:40. Предварительно, 64-летний владелец отечественной легковушки не придерживался безопасной дистанции на дороге и в итоге врезался в Toyota Corolla, которой управлял 76-летний мужчина. Вторая машина от удара зацепила 61-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по «зебре».

В Госавтоинспекции напоминают автолюбителям, что за рулем нужно строго придерживаться ПДД, нельзя спешить и совершать резкие маневры. Около переходов всегда следует снижать скорость.

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