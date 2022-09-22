Стало известно, кого не призовут рамках частичной мобилизации в Ростовской области

Срочников и студентов не собираются призывать в рамках частичной мобилизации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Ростовской области в Вооруженные силы страны не планируют призывать студентов и тех, кто сейчас проходит срочную службу. Об этом ранее сообщил глава Минобороны страны Сергей Шойгу.

Также из указа президента Владимира Путина стало известно, что отсрочку от частичной мобилизации могут получить некоторые сотрудники оборонно-промышленного комплекса.

Добавим, повестки в ближайшее время должны получить люди, состоящие в запасе. Речь идет о специалистах, которые ранее уже прошли службу в армии, имеют военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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