Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 8:40

Стало известно, кого не призовут рамках частичной мобилизации в Ростовской области

Сборы в Вооруженные силы России объявили накануне
Ангелина СКИБА
Срочников и студентов не собираются призывать в рамках частичной мобилизации

Срочников и студентов не собираются призывать в рамках частичной мобилизации

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из Ростовской области в Вооруженные силы страны не планируют призывать студентов и тех, кто сейчас проходит срочную службу. Об этом ранее сообщил глава Минобороны страны Сергей Шойгу.

Также из указа президента Владимира Путина стало известно, что отсрочку от частичной мобилизации могут получить некоторые сотрудники оборонно-промышленного комплекса.

Добавим, повестки в ближайшее время должны получить люди, состоящие в запасе. Речь идет о специалистах, которые ранее уже прошли службу в армии, имеют военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политики и чиновники Ростовской области высказались о частичной мобилизации

Военный призыв ранее объявил президент России Владимир Путин (подробности)