В Таганроге мошенница «развела» пенсионерку на 120 тысяч рублей

Она сообщила пенсионерке, что ее внучка попала в аварию и находится в больнице. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Таганроге мошенница украла у пенсионерки 120 тысяч рублей. Об этом 22 сентября сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, пенсионерке позвонили с неизвестного номера. Женщина на другом конце провода представилась врачом отделения травматологии городской больницы. Она сообщила пенсионерке, что ее внучка попала в аварию и находится в больнице. Врачам якобы необходимо провести срочную операцию, а для этого нужны деньги. Пенсионерка согласилась. Спустя время к ней пришла женщина и взяла 120 тысяч рублей.

Позже пенсионерка решила узнать о здоровье внучки. Она позвонила ей и выяснила, что никакого ДТП не было. Осознав, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

Позже полицейские задержали 32-летнюю ростовчанку. Ранее она была осуждена за кражу и хранение наркотиков. В отношении мошенницы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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