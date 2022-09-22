Компартия Ростовской области обратилась с предложением ввести в школах курсы медпомощи

Коммунисты в Ростовской области попросили ввести в школах курсы медпомощи. Фото: Юлия Лоза

В Ростовской области руководитель фракции КПРФ в Донском парламенте Алексей Мисан обратился к председателю Заксобрания области с просьбой ввести в учебных заведениях Дона области курсы первой медпомощи. Соответствующее обращение он подписал 21 сентября.

- Прошу Вас рассмотреть возможность инициировать среди учащихся старших классов общеобразовательных средних школ, студентов среднеспециальных учебных заведений, а также высших учебных заведений занятия по оказанию первой медицинской помощи, - пишет политик в своем письме.

Напомним, ранее о своем решении записаться на курсы медсестер сообщила Депутат Госдумы РФ от Ростовской области Екатерина Стенякина.

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Об этом Екатерина Стенякина рассказала в своих соцсетях (подробнее)