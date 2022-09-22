Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли «Кубань» в первом домашнем матче Суперлиги

Встреча завершилась со счетом 36:29 (17:14). Фото: сайт ГК «Ростов-Дон»

Гандболистки клуба «Ростов-Дон» обыграли «Кубань» в первом домашнем матче в рамках Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 36:29 (17:14). Как уточнили в пресс-службе донского клуба, спортивную баталию провели вечером 21 сентября.

Ростовчанки завладели мячом с первых минут игры. Гости достойно отвечали, но хозяйки все равно оказались сильнее. Отличились Анна Сень, Дарья Стаценко, Кристина Кожокарь, Владлена Бобровникова, Ксения Макеева, Ева Сбытова. На перерыв команды ушли при счете 17:14 в пользу «Ростов-Дона».

Начало второго тайма было за «Кубанью», но реализовать серьезный отрыв по голам краснодарские спортсменки так и не смогли. К середине тайма донские красавицы обошли соперниц на 6 мячей. Последняя пятиминутка для донских гандболисток оказалась ударной, в том числе дубль оформила Дарья Стаценко.

- «Кубань» оказала достойное сопротивление. У нас были технические ошибки, которые карались судьями, индивидуальные промахи. В защите потихоньку приходим к своей игре: девушки постепенно восстанавливаются и возвращаются в форму, - прокомментировал итоги встречи главный тренер «Ростов-Дона» Эдуард Кокшаров.

Добавим, следующую встречу ростовчанки также проведут дома. Они 23 сентября сразятся с АГУ-«Адыиф».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два человека пострадали в Новочеркасске после аварии на Харьковском шоссе

Сейчас детали случившегося уточняют полицейские (подробности)