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Общество22 сентября 2022 9:42

В Ростовской области объявили о завершении поисков 14-летней девочки

Подростка искали в течение суток
Ангелина СКИБА
Информацию о завершении поисков опубликовали волонтеры. Фото: группа в VK поискового отряда «ЛизаАлерт»

Информацию о завершении поисков опубликовали волонтеры. Фото: группа в VK поискового отряда «ЛизаАлерт»

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области объявили о завершении поисков 14-летней девочки из Неклиновского района. Сообщение об этом опубликовано в группе VK отряда «ЛизаАлерт».

- Найдена. Жива! Благодарим всех, кто принимал участие в поиске, - написали волонтеры.

Детали этой истории журналистам и общественности раскрывать не стали, так как это уже личная информация, которая касается несовершеннолетнего ребенка.

Напомним, речь идет о школьнице, которая 20 сентября пропала после того, как ушла на прогулку. Она не подавала о себе весть около суток - известно, что розыск прекратили ближе к вечеру следующего дня.

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