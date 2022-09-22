С 18 февраля 2022 года границу Ростовской области пересекли более 3,3 млн человек

Пункты пропуска границу Ростовской области с 18 февраля пересекли более 3,3 миллиона человек. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Пункты пропуска границу Ростовской области с 18 февраля пересекли более 3,3 миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы ФСБ России по региону.

Границы донского региона за все время проведения специальной военной операции пересекли более 500 тысяч детей. В 52 пунктах временного размещения, работающих на территории Ростовской области, размещены более 3,9 тысячи человек.

Среди вынужденных переселенцев в ПВР донского региона находятся около 1,9 тысячи детей. В июне текущего года сообщалось, что за 3 месяца женщины из ДНР и ЛНР, проживающие в пунктах временного размещения на территории Ростовской области, родили 50 детей.

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Всего в донском регионе организованы 52 ПВР (подробнее)