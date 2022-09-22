В Ростовской области мужчину подозревают в сбыте наркотиков

Задержанный рассказал, что наркотическое средство он купил через интернет-магазин для дальнейшей перепродажи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Таганроге 27-летнего мужчину подозревают в сбыте запрещенных веществ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 22 сентября.

По информации ведомства, во время патрулирования сотрудники полиции увидели мужчину, который что-то прятал в клумбе. Как только он увидел правоохранителей, то попытался убежать, но его задержали. Выяснилось, что мужчина прятал тайник-закладку с наркотиками. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление.

Задержанный рассказал, что наркотическое средство он купил через интернет-магазин для дальнейшей перепродажи. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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(Подробности)