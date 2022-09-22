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Общество22 сентября 2022 10:09

Жительница Азова ответит за мошенничество при получении соцвыплат

С 2017 по 2019 год обвиняемой из бюджета РФ было перечислено 339 тысяч рублей
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Обвиняемая по ложному документу получила справку об установлении второй группы инвалидности. Фото: СК по Ростовской области.

Обвиняемая по ложному документу получила справку об установлении второй группы инвалидности. Фото: СК по Ростовской области.

В Азове 52-летней жительница обвиняется в мошенничестве при получении социальных выплат, сообщает пресс-служба следственного комитета по Ростовской области.

По версии следствия, обвиняемая, зная об отсутствии законных оснований для признания ее инвалидом, на основании подложных медицинских документов, получила справку об установлении второй группы инвалидности.

После чего женщина предоставила эту справку в территориальный орган Отделения Пенсионного Фонда РФ и территориальный орган социальной защиты населения. В результате ей перечислили социальные выплаты и страховую пенсию по инвалидности. Итого с 2017 по 2019 годы обвиняемой из бюджета РФ было перечислено 339 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия женщина возместила причиненный бюджету ущерб. Сейчас по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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