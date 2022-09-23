В Ростовской области отремонтируют щебеночное покрытие на одной из улиц. Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

В Ростовской области запланировали отремонтировать щебеночное покрытие в одной из слобод Чертковского района. На эти нужды планируется выделить более 403 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Чертковского района. В настоящее время все желающие уже смогли подать свои заявки на участие. Конкурсная комиссия уже занимается определением победителя. Ему предстоит заняться ремонтом щебеночного покрытия по улице Южной в слободе Анно-Ребриковской Чертковского района Ростовской области.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить в период с 4 октября по 15 ноября.

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Средства выделят из местного бюджета.