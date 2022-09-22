Экс-главе Зимовниковского района удалось избежать наказания за халатность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области закрыли уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего главы администрации Зимовниковского района. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов донского региона.

Чиновника обвиняли в халатности при благоустройстве парка в 2019 году. Тогда он подписал контракт с подрядчиком. Судом установлено, что по итогу исполнитель поставил более дешевые объекты, чем были прописаны в смете. Бывший глава района не обратил на это внимание и принял работы. Таким образом, общая сумма ущерба составила 9,5 миллиона рублей.

Но так как преступление было совершено более двух лет назад, защита обвиняемого на суде ходатайствовала о прекращении дела за истечением срока давности. Суд рассмотрел ходатайство и возражать не стал, дело на бывшего главу района было закрыто.

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