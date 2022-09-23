Прохладный и дождливый день ожидает дончан 23 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 23 сентября, донскую столицу накроют дожди и резко похолодает. Такой прогноз дали синоптики местного Гидрометцентра.

Утром термометры за окнами будут показывать +13 градусов, днем ожидается потепление до +14…+16 градусов. Вечером температура опустится до +12 градусов, а ночью и вовсе похолодает до +10. Погода будет стоять пасмурная, днем пройдет умеренный дождь. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6-11 метров в секунду.

Что касается области в целом, там также будет стоять пасмурная и облачная погода. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди.

- Местами сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с (КМЯ). Ночью и утром в отдельных районах туман, - отметили синоптики.

Ветер также будет дуть с северо-западной стороны. Скорость его порывов будет достигать 6-11 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15-18 метров в секунду, а в отдельных районах и вовсе разразится ураган со скоростью 20-23 метра в секунду. Ночью столбики термометров будут замирать на отметке в +10…+15 градусов, по северу области похолодает до +4 градусов. Днём потеплеет до +12…+17 градусов, а по югу температура и вовсе возрастет до +20 градусов.

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