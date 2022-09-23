Виталий Мутко доложил Владимиру Путину о подписании соглашения о льготной ипотеке с Ростовской областью. Фото: пресс-служба президента РФ.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы страны.

В ходе встречи Виталий Мутко доложил о том, что с Ростовской областью было подписано соглашение о создании универсальной программы льготного ипотечного кредитования. По его словам, все ипотечные продукты в регионе будут совмещены в единый продукт, который в последствии будет стандартизирован и позволит сократить расходы местных жителей.

- Люди могут выбирать и складывать сюда и поддержку субъекта, и федеральную поддержку. Эту работу мы ведем и будем продолжать работать, - отметил Виталий Мутко.

Сейчас в регионах компания осуществляет 400 различных мер поддержки.

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Соответствующий указ уже опубликовали в сети.