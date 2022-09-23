В Ростове разыскивают 54-летнего мужчину

В день ухода он был одет в темно-синюю футболку с белой полоской, джинсы темно-синего цвета, черные носки и темно-зеленые шлепки. Фото: "Лиза Алерт"

В Ростове-на-Дону пропал 54-летний мужчина. Об этом 23 сентября сообщили в группе VK отряда «ЛизаАлерт».

По информации, Олег Геннадьевич вышел из дома 30 августа, после чего связь с ним оборвалась. Обеспокоенные родственники забили тревогу и обратились в полицию.

Олег Кривошлыков ростом 170 сантиметров, среднего телосложения. У мужчины темно-русые волосы с проседью и карие глаза.

В день ухода он был одет в темно-синюю футболку с белой полоской, джинсы темно-синего цвета, черные носки и темно-зеленые шлепки.

Если вы что-то знаете о местонахождении Олега Кривошлыкова, звоните по телефону, указанному ниже.

АЛЛО! Если знаете что-либо о нахождении потерянного человека, можете позвонить по номеру: 8-800-700-54-52 и 112. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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