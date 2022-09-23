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Общество23 сентября 2022 7:58

В Ростове назначили нового заместителя управляющего отделением Сбера

Ранее команда под руководством Антона Усачева удвоила кредитный портфель бизнеса
Анастасия ТАЛЫЗИНА
На новой должности Антон Усачев будет отвечать за доступность льготного кредитования.

На новой должности Антон Усачев будет отвечать за доступность льготного кредитования.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместителем управляющего ростовским отделением Юго-западного банка назначен Антон Усачев. На этом месте он сменил Ирину Дольскую, которая стала исполнительным директором в дивизионе «Центр корпоративных решений». Об этом информирует пресс-служба банка.

По данным пресс-службы, до нового назначения Антон Усачев работал в банке более 17 лет и занимал должность начальника управления кредитования ростовского отделения. На всех ролях, где работал Антон Усачев, команда достигала лидерских показателей. Так, на предыдущей должности начальника управления кредитования команда под руководством Усачева удвоила кредитный портфель крупного и среднего бизнеса до 130 миллиарда рублей, - рассказал управляющий ростовским отделением банка Руслана Салимова.

По его словам, на новой должности Усачев будет отвечать за доступность льготного кредитования и безналичных сервисов для жителей региона, а также займется улучшением процессов банка в интересах розничных клиентов.

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