В Ростове из-за дождя цены на такси взлетели до 500 рублей

К 11 часам дня ситуация немного улучшилась и оплата снизилась Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром 23 сентября в Ростове резко взлетела стоимость услуг такси. Жители города сообщили, что по отдельным направлениям за проезд с них требовали до 500 рублей и выше.

Так, например, на «заоблачные» цены пожаловались пассажиры, которые совершали поездки в центр с Западного, Северного, а также из Александровки.

Отметим, что к 11 часам, судя по ценникам на онлайн-сервисах, ситуация немного улучшилась и оплата снизилась до 300-450 рублей в зависимости от удаленности и сложности маршрута.

Ростовчане уверены, что утреннее подорожание произошло из-за непогоды - с утра в городе прошли дожди. Осадки в донской столице еще могут пройти в течение дня. Разгул стихии - ливни, грозы и шквалистый ветер - обещают сегодня и в других районах Ростовской области.

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