Синоптики: днем в пятницу в Ростове ожидаются дожди и похолодание

Днем обещают около +16 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В течение дня 23 сентября в Ростове-на-Дону ожидаются дожди и похолодание. Об этом предупреждают синоптики, прогноз на пятницу опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Так, до вечера столбики термометров должны установиться в районе +16 градусов, ночная температура воздуха понизится до отметки в +8 градусов.

Что касается, осадков, то они уже прошли утром и также возможны ближе к вечеру - непогоду обещают в районе 15-18 часов.

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