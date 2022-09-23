Аграрии Ростовской области засеяли озимыми уже более 500 тысяч га

К посевной кампании к этому моменту приступили 32 района из 43 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области озимыми засеяли уже более 500 тысяч га, параллельно селяне ведут уборку поздних зерновых, масличных и ранних технических культур. Об этом рассказал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

- К посевной кампании к этому моменту приступили 32 района из 43. Озимыми заняли более 500 тысяч гектаров, это составляет 18% от плана. Погода подходящая, периодические осадки помогают пополнять запасы влаги в почве, - отметил Виктор Гончаров.

Добавим, по данным Минсельхозпрода региона, из 205 тысяч га поздних зерновых (кукуруза, сорго, рис, просо, гречиха) на Дону успели убрать более 26 тысяч га, то есть более 12%. Валовой сбор составил около 53 тысяч тонн, средняя урожайность - 25,9 ц/га.

Масличных культур (рапс, горчица, лен, подсолнечник) собрали 698 тысяч тонн с 37% площадей или с 426 тысяч га. Средняя урожайность составляет 16,4 ц/га.

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