В Ростовской области День льготной стерилизации собак и кошек пройдет 29 сентября

До конца 2022 года в Ростовской области пройдут дни льготной стерилизации 29 сентября, 27 октября, 24 ноября и 29 декабря. Фото: сайт донского правительства.

В Ростовской области 29 сентября управление ветеринарии региона проведет социальную акцию, направленную на гуманное обращение с домашними и безнадзорными животными. Как информирует пресс-служба донского правительства, в этот день жители региона смогут стерилизовать и кастрировать кошек и собак на треть дешевле обычного.

- Согласно закону, к общим требованиям по содержанию животных их владельцами относится, в том числе, принятие мер по недопущению нежелательного потомства, то есть стерилизации и кастрации домашних животных, не имеющих племенной ценности, с целью недопущения увеличения числа невостребованных щенков и котят, – уточнил замначальника управления ветеринарии Дмитрий Кутовой.

Отметим, что до конца 2022 года в подразделениях ветслужбы пройдут дни льготной стерилизации 29 сентября, 27 октября, 24 ноября и 29 декабря, когда операции будут проводить по льготным ценам. Предварительная запись на прием обязательна.

АЛЛО!

Особенности подготовки питомца к операции просьба уточнять при записи:

г. Азов, ул. Ленина, 74, тел. (86342)4-06-08;

г. Батайск, пер. Дачный, 26. (86354) 5-86-17;

г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (86383)2-69-09;

ст. Вешенская, пер. Буденновский,11, тел. (863) 532-19-32;

г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. +7(86392)7-48-67;

р.п. Каменоломни, пер. Садовый, д.21, (863) 602-35-67;

г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 27, тел. (863) 657-28-27;

г. Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35;

г. Морозовск, пер. Гладкова, 37, тел. (86384) 5-10-17;

г. Новочеркасск: пер. Скрябина, 5а, тел. (8635) 24-91-43, 8 (8635)2 23-22-81;

г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369)2-04-49;

г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. (863)251-82-09;

г.Ростов-на-Дону, ул. Катаева, 232, тел. (863) 267-66-50;

г. Семикаракорск, ул. 2-й Переулок, 204, тел. (86356)4-14-10;

х. Старая Станица, пер. Монтажный, 2, тел.(863) 659-41-03;

п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 19/1, тел.: (863) 519-11-21;

г. Шахты, пр. Победа Революции, 115, тел. (863) 622-27-00.