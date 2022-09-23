В Ростовской области пенсионер после разговора с мошенником лишился миллиона рублей

Мошенник отправил своей жертве реквизиты защищенного счета, с которого якобы невозможно украсть деньги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Таганроге мошенники «развели» пенсионера на миллион рублей. Об этом 23 сентября сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 80-летнему пенсионеру позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником безопасности банка. Он убедил его, что с его карты пытаются списать деньги. Для безопасности он предложил пенсионеру все сбережения перевести на безопасный счет.

Мошенник отправил своей жертве реквизиты защищенного счета, с которого якобы невозможно украсть деньги. Пенсионер выполнил все условия и отправил миллион рублей мошеннику на счет. Когда звонящий перестал выходить на связь, мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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(Подробности)