В Ростовской области возбудили уголовное дело об отравлении девяти школьников

Шестеро отравившихся школьников госпитализированы в медучреждение, трое детей проходят лечение амбулаторно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Батайске Ростовской области возбудили уголовное дело по факту отравления девяти учеников одной из школ города продуктами питания, которые не отвечали требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Ростовской области.

По версии следствия, 21 сентября текущего года воспитанникам среднеобразовательной школы города Батайска, предоставили услуги по организации питания, в виде готовой пищевой продукции. После употребления пищи у девяти детей резко ухудшилось состояние здоровья: появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты.

Сейчас шестеро школьников госпитализированы в медучреждение, трое детей проходят лечение амбулаторно. Состояние школьников оценивают как удовлетворительное. Следствием по уголовному делу назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

Как ранее сообщалось, в школе Батайска в один день недомогание почувствовали около двадцати учеников из разных классов - от начальных до старших. У ребят оказались одни и те же симптомы: температура, рвота, боли в животе. Также заболели и несколько учителей. Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, одни родители считают, что всему виной — еда в столовой. Другие же уверены, что в школе «ходит» ротавирус. Точную причину должны установить специалисты.

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