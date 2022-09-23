В Ростовской области перевернулся грузовик, пострадал водитель

Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Фото: ГИБДД РО

В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадал водитель. Происшествие случилось 22 сентября около 20 часов на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск»

По информации ГИБДД Ростовской области, 31-летний водитель за рулем «КамАЗа» с прицепом «СЗАН» двигался на перекрестке. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Из-за чего многокилограммовый автомобиль перевернулся, выясняется.

- В результате ДТП пострадал водитель. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

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