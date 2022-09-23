Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 сентября 2022 9:58

В Ростовской области перевернулся грузовик, пострадал водитель

Мужчина не справился с управлением и слетел с трассы
Лейла МИРИШОВА
Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Фото: ГИБДД РО

Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Фото: ГИБДД РО

В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадал водитель. Происшествие случилось 22 сентября около 20 часов на трассе «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск»

По информации ГИБДД Ростовской области, 31-летний водитель за рулем «КамАЗа» с прицепом «СЗАН» двигался на перекрестке. Водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Из-за чего многокилограммовый автомобиль перевернулся, выясняется.

- В результате ДТП пострадал водитель. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель большегруза заживо сгорел после ДТП на трассе Ростов - Ставрополь

Лобовое столкновение произошло в Песчанокопском районе

(Подробности)