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Общество23 сентября 2022 10:00

Несколько улиц Ростова на весь день оставят без воды

Это сделают из-за технических работ во вторник, на следующей неделе
Ангелина СКИБА
Ресурс в краны не будет поступать с утра

Ресурс в краны не будет поступать с утра

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

27 сентября на нескольких улицах Ростова отключат воду. Ресурс не будут подавать с 8:30 до 19 часов. Об этом предупреждает пресс-служба компании «Ростовводоканал».

- Отключение затронет дома в следующих границах: Раздорская - Казахская - Обский - Чистопольская - 2-я Киргизская - Мезенский - Гуковский - Смены, - говорится в сообщении.

Известно, что предстоящие коммунальные ограничения связаны с переподключением коммуникаций и техническими работами на Казахской.

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