В Ростовской области ищут 36-летнего Алексея Бельмасова

Поиски ведут с 25 июня 2022 года. Фото: группа в VK поискового отряда «ЛизаАлерт»

На Дону ищут 36-летнего Алексея Бельмасова из Воронежской области. Мужчина пропал без вести еще 25 июня 2022 года, и с того времени о его местоположении ничего не известно. Ориентировку с фотографией опубликовали в группе отряда «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 185 см, нормальное телосложение, каштановые волосы, карие глаза. В чем был одет, неизвестно.

Если вы видели мужчину или знаете, где он находится, следует позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 или «112».

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