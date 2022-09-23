Власти готовятся к изъятию земель в границах Ростова-на-Дону и Аксая

Схема границ территории, подлежащей комплексному развитию. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростовской области опубликовали извещение об изъятии земель в границах Ростова-на-Дону и Аксая. Соответствующее сообщение можно найти на сайте администрации донской столицы.

Власти уточнили, что речь идет об участках и объектах недвижимости, которые попадают в зону, подлежащую комплексному развитию. Уточнить информацию об учете прав на объекты можно в донском Фонде имущества. Заявления должны принимать до 23 ноября 2022 года.

По всей видимости, речь идет о территории старого аэропорта, где в будущем планируется масштабная застройка. Напомним, всего капитальному обновлению подлежит площадь в 367,86 га. К 2036 году на территории бывшей аэрогавани надеются возвести 1,5 млн кв. метров жилья для 56 тысяч человек. В основном здания должны сделать не выше 10 этажей, но предусмотрено и возведение высоток. Кроме домов, собираются построить школы, детсады, поликлиники, деловые офисы и культурные учреждения.

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