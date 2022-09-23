В Санкт-Петербурге завершились Дни культуры Ростовской области

Торжественное открытие Дней культуры Ростовской области состоялось 20 сентября в Государственной академической капелле. Фото: сайт донского правительства.

С 20 по 22 сентября в Санкт-Петербурге прошли Дни культуры Ростовской области, на которых ведущие учреждения культуры Дона показали свое творчество, сообщает пресс-служба донского правительства.

В течение трех дней на крупнейших площадках Северной столицы - Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, Государственного академического Мариинского театра и Театра-фестиваля «Балтийский дом» - были показаны спектакли, даны концерты и организованы выставки.

Торжественное открытие Дней культуры Ростовской области состоялось 20 сентября в Государственной академической капелле. В этот день прошли презентация «Культурное наследие Ростовской области» и торжественная церемония подписания соглашений о сотрудничестве между комитетом по культуре Санкт-Петербурга и донским минкультом Ростовской области, а также круглый стол «Культурное наследие Ростовской области». В завершение дня был дан концерт ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова.

Следующий день был наполнен театральными событиями. Так, на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» показали спектакль театра драмы Максима Горького «Тихий Дон» по роману М.А. Шолохова в постановке режиссера Геннадия Шапошникова. 21 сентября на исторической сцене Мариинского театра Ростовский музыкальный театр представилбалет «Золушка» Сергея Прокофьева. Также посетителям Мариинского театра ростовчане представили оперу Джакомо Пуччини «Турандот».

22 сентября ансамбль песни и танца «Легенда» в Государственной академической капелле показали музыкально-театрализованное действие «Сказ о Тихом Доне». А в Мариинском театре прошло торжественное закрытие Дней культуры Ростовской области в Санкт Петербурге, проходившие в рамках празднования 85-летия Ростовской области. С концертной программой выступил Ростовский государственный симфонический оркестр под управлением Антона Шабурова. Зрители провожали ростовских артистов стоя, под бурные овации с криками «Бис!» и «Браво!».

ЧИТАТЕ ТАКЖЕ

В Санкт-Петербурге с 20 по 22 сентября пройдут Дни культуры Ростовской области

Об это договорились донской губернатор Василий Голубев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (подробнее)