В Новочеркасске мотоциклист врезался в опору теплотрассы

Предварительно, водитель «Ирбиса» не справился с управлением. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Новочеркасске в ДТП пострадал 28-летний мотоциклист - владелец двухколесного коня с травмами попал в больницу. Об этом днем сентября рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла на Харьковском шоссе. Предварительно, водитель «Ирбиса» не справился с управлением на мокрой дороге, съехал в сторону и врезался в опору теплотрассы.

В Госавтоинспекции авто- и мотолюбителей просят быть предельно осторожными на проезжей части. Нужно строго соблюдать ПДД, нельзя превышать скорость и совершать резкие необдуманные маневры.

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