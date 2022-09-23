Жительница Ростова отсудила 150 тысяч рублей у хозяев овчарок, искусавших ее сына

Маме и ребенку пришлось обратиться в больницу. Фото: личный архив героя публикации

Ростовчанка выиграла судебное дело у хозяев овчарок, которые искусали ее сына. Об этом Екатерина Ражева рассказала «КП - Ростов-на-Дону» 22 сентября. Инцидент произошел в одном из садоводческих товариществ Дона.

По словам мамы пострадавшего мальчика, собаки жестоко покусали ее сына-инвалида. Кроме рваных ран и синяков ребенок получил психологическую травму. Хозяин овчарок даже не попытался их оттащить, а хозяйка ушла во двор. Только после истошных криков мамы «Помогите!», мужчина убрал собак. Все ноги маленького Дениски были в крови, а собаководы даже не предложили помощь.

Ростовчанка написала заявление в полицию. Позже дело направили в суд. После долгих разбирательств суд Первомайского района вынес решение в пользу мамы и сына. Безответственные хозяева должны заплатить семье 150 тысяч рублей.

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