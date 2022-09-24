В военном госпитале Ростова опровергли фейк о нехватке крови

Теперь жителей призывают массово и в срочном порядке якобы сдать кровь для раненных бойцов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове в социальных сетях вновь распространяют фейковые сообщения. Теперь жителей призывают массово и в срочном порядке сдать кровь якобы для раненных бойцов. Об этом сообщает газета «Наше время».

По информации, в сообщении указывается реальный номер станции переливания крови при консультативно-диагностической поликлинике военного госпиталя, а также имя трансфизиолога. Однако в больнице № 1602 эту информацию опровергли.

- Наш госпиталь работает в штатном режиме. Военнослужащие, проходящие лечение, обеспечены всем необходимым. В случае возникновения каких-то дополнительных потребностей, об этом будет сообщено, - рассказал заместитель начальника 1602-го военного клинического госпиталя в Ростове-на-Дону Алексей Гусев.

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Приказ об этом опубликовали на сайте Военного комиссариата региона

(Подробности)