За пьяную езду донской автомобилист получил полгода тюрьмы и лишился водительских прав.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростовской области местный житель получил срок за пьяную езду. Его признали виновным в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления". Сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Суд установил, что в июне в Миллерово инспекторы ДПС задержали мужчину, который находился за рулем в нетрезвом состоянии. Позже стало известно, что он уже был за это судим.
- Суд приговорил мужчину к полугоду лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он был лишен водительских прав на четыре года года. Приговор в законную силу еще не вступил, - говорится в сообщении.
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Ранее он был приговорен лишь к исправительным работам.