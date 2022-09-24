За пьяную езду донской автомобилист получил полгода тюрьмы и лишился водительских прав. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области местный житель получил срок за пьяную езду. Его признали виновным в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления". Сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Суд установил, что в июне в Миллерово инспекторы ДПС задержали мужчину, который находился за рулем в нетрезвом состоянии. Позже стало известно, что он уже был за это судим.

- Суд приговорил мужчину к полугоду лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, он был лишен водительских прав на четыре года года. Приговор в законную силу еще не вступил, - говорится в сообщении.

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Ранее он был приговорен лишь к исправительным работам.