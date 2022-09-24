В центре Ростова вспыхнул автомобиль. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В центре Ростова-на-Дону загорелся автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в пятницу, 23 сентября, около одиннадцати часов вечера в районе дома №212 на улице Пушкинской. Автомобиль вспыхнул прямо на ходу. Очевидцы, заметив горящую машину, незамедлительно вызвали бригаду пожарных к месту происшествия.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем была охвачена вся машина. К 23:12 огонь уже был полностью потушен. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара остается неизвестной ее предстоит выяснить специалистам, а также они оценят причиненный ущерб.

- Для тушения пожара привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники, - говорится в сообщении.

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