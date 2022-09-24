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Общество24 сентября 2022 12:43

В Таганроге временно ограничено водоснабжение на некоторых улицах

Причиной является проведение ремонтных работ
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Таганроге временно ограничено водоснабжение на некоторых улицах.

В Таганроге временно ограничено водоснабжение на некоторых улицах.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Таганроге часть местных жителей вынуждена получать воду с пониженным давлением. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

Это связано с проведением ремонтных работ. Утечка произошла в районе дом №18 на улице Шаумяна. Водоснабжение осуществляется с пониженным давлением в дома на улицах Шаумяна и Афоновых.

Вернуть нормальный напор воды в дома таганрожцев планируется к 16 часам.

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Часть жителей Таганрога получают воду с пониженным давлением.

Причинами этому послужили устранение утечек и ремонтные работы.