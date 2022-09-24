В Ростовской области могут быть мобилизованы любые медицинские работники

В Ростовской области могут быть мобилизованы медработники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Ростовской области сообщили, что донские медики могут быть призваны в рамках проведения частичной мобилизации. Об этом сообщается на сайте правительства донского региона.

- Все медицинские специальности являются военно-учетными, а медицинские работники могут подлежать мобилизации. Медработников планируется призывать согласно мобилизационным заданиям и предписаниям, - говорится в сообщении.

Но все мобилизационные задания являются государственной тайной. А предписания можно получить в военных комиссариатах, при их получении проставляется отметка в военном билете.

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Военный комиссар Игорь Егоров рассказал о сроках частичной мобилизации в Ростовской области.

Точной даты еще не известно, но военком указал, как долго мероприятия могут продлиться.