В ближайшие часы на Ростовскую область обрушатся ливни с градом. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дончан предупредили о надвигающейся непогоде. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

- В период 17-19 часов и до конца суток 24 сентября, а также ночью и утром 25 сентября местами по Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, - отмечается в сообщении.

На донской регион обрушатся сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Ветер заметно усилится, его порывы будут достигать 20-22 метров в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области на вечер 21 сентября из-за ливней объявили штормовое предупреждение.

Непогода продлится и в последующие два дня.