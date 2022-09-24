В ближайшие часы на Ростовскую область обрушатся ливни с градом.
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Дончан предупредили о надвигающейся непогоде. Спасатели объявили штормовое предупреждение.
- В период 17-19 часов и до конца суток 24 сентября, а также ночью и утром 25 сентября местами по Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, - отмечается в сообщении.
На донской регион обрушатся сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Ветер заметно усилится, его порывы будут достигать 20-22 метров в секунду.
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Непогода продлится и в последующие два дня.