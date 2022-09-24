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Общество24 сентября 2022 15:33

В ближайшие часы на Ростовскую область обрушатся ливни с градом

Ветер усилится до 20-22 метров в секунду
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В ближайшие часы на Ростовскую область обрушатся ливни с градом.

В ближайшие часы на Ростовскую область обрушатся ливни с градом.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Дончан предупредили о надвигающейся непогоде. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

- В период 17-19 часов и до конца суток 24 сентября, а также ночью и утром 25 сентября местами по Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, - отмечается в сообщении.

На донской регион обрушатся сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Ветер заметно усилится, его порывы будут достигать 20-22 метров в секунду.

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В Ростовской области на вечер 21 сентября из-за ливней объявили штормовое предупреждение.

Непогода продлится и в последующие два дня.