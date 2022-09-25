Границу Ростовской области за сутки пересекли более 17,5 тысячи переселенцев. Фото: Николай ХИЖНЯК

В Ростовскую область за минувшие сутки въехали более 17,5 тысячи вынужденных переселенцев. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17,5 тысяч граждан, - говорится в сообщении.

Многие из вновь прибывших уже направлены в пункты временного размещения, другие же продолжили свой путь по стране в поисках пристанища у родственников или в пунктах других регионов. Специалисты и волонтеры по необходимости оказывают психологическую и юридическую помощь вынужденным переселенцам, которые ежедневно десятками тысяч прибывают в донской регион из ДНР и ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовскую область за сутки въехали более 18,5 тысячи переселенцев.

Они прибыли из ДНР и ЛНР.