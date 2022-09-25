Военный комиссар Ростовской области: "Частичная мобилизация не повлияет на повседневную жизнь"

Игорь Егоров заверил, что частичная мобилизация будет проведена так, чтобы не повлиять на повседневную жизнь.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров заверил, что частичная мобилизация будет проведена так, чтобы не повлиять на повседневную жизнь. Об этом он сообщил на прошедшей пресс-конференции.
- Мы должны получать тепло, заходить в магазины, покупать продукты, транспорт должен ходить… Задача общая, поставленная и президентом, она следующая: мы должны провести частичную мобилизацию, не срывая выполнения остальных мероприятий повседневной деятельности, - отметил военком.
Кроме того, на Дону сейчас особенно важно завершить посевную и уборочную кампании.
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