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Общество25 сентября 2022 8:18

Военный комиссар Ростовской области: "Частичная мобилизация не повлияет на повседневную жизнь"

Такая задача была поставлена президентом РФ
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Игорь Егоров заверил, что частичная мобилизация будет проведена так, чтобы не повлиять на повседневную жизнь.

Игорь Егоров заверил, что частичная мобилизация будет проведена так, чтобы не повлиять на повседневную жизнь.

Фото: Виталий ТИМКИВ

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров заверил, что частичная мобилизация будет проведена так, чтобы не повлиять на повседневную жизнь. Об этом он сообщил на прошедшей пресс-конференции.

- Мы должны получать тепло, заходить в магазины, покупать продукты, транспорт должен ходить… Задача общая, поставленная и президентом, она следующая: мы должны провести частичную мобилизацию, не срывая выполнения остальных мероприятий повседневной деятельности, - отметил военком.

Кроме того, на Дону сейчас особенно важно завершить посевную и уборочную кампании.

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