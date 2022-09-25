Военком Ростовской области Игорь Егоров: "Срочники в спецоперации участвовать не будут"

Военком Игорь Егоров: "Срочники в спецоперации участвовать не будут". Фото: Андрей МИРЕЙКО

Военный комиссар донского региона Игорь Егоров на прошедшей пресс-конференции сообщил, что солдаты-срочники не будут направлены в зону проведения спецоперации.

Их служба, как и обычно, будет проходить в воинских частях. Во время осеннего призыва отдавать долг родине отправятся около четырех тысяч дончан.

- У нас нет ни одного случая, когда кто-то сказал, что призывники участвуют в спецоперации, - отметил военком.

Что же касается студентов, то тех, кто обучается на очной или вечерней форме, призывать в рамках частичной мобилизации не будут, даже если они прошли службу в армии. Но призыв затронет заочников и тех, кто был отчислен из государственных вузов.

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